Kommunalwahlen: Mehr ansässige Ausländer sollen zum Wählen motiviert werden

«Wir informieren die Ausländer nicht nur über die Kommunalwahlen, sondern erklären ihnen auch, wie man einen Wahlzettel ausfüllt und wie man panaschiert. Es wäre doch schade, wenn man sie zum Gang zur Wahlurne überreden könnte und am Ende ungültige Stimmzettel hätte», sagt Claire Geier. Die Einwohnerin mit französischen Wurzeln war bei den letzten Kommunalwahlen Multiplikatorin und tritt erneut an. (Anm.d.R.: Beim Panaschieren handelt es sich um das Verteilen der verfügbaren Stimmen bei einer Wahl mit Mehrstimmenwahlsystem)

Die Mission der Multiplikatoren ist es, die in Luxemburg ansässigen Ausländer für die kommende Wahl am 11. Juni 2023 zu motivieren. Wer, wie Claire Geier, Multiplikator werden möchte, kann sich für die Cefis-Schulungen anmelden.

«Jeder kann wählen und sogar kandidieren. Das ändert die Lage!»

Ab den Wahlen im kommenden Jahr ist es nicht mehr notwendig, fünf Jahre in Luxemburg gewohnt zu haben. Die Klausel über die Dauer des Wohnsitzes ist verschwunden. «Jeder kann wählen und sogar kandidieren. Das ändert die Lage!». «Man muss am Wahltag 18 Jahre alt sein, man kann sich aber auch schon mit 17 Jahren registrieren lassen», sagt der in Frankreich lebende Multiplikator Bruno Theret.

«Es war schwierig, an die jungen Leute heranzukommen», sagte Bruno Theret. Er möchte sie zukünftig in der Schule und auf Studentenmessen aufsuchen. Claire wird wieder auf Märkte und in Schulen gehen, um mit den Eltern zu sprechen. «Bei den Kommunalwahlen wählt man die Leute, die sich für den Verkehr, die Parks, die Maison Relais vor Ort einsetzen und die Gemeinde so strukturieren wollen, dass man sich zu Hause fühlt», so die beiden.