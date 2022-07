Artensterben : Mehr Arten vom Aussterben bedroht als angenommen

Bei der Studie wurden Expertinnen und Experten befragt, die in den vergangenen zehn Jahren Studien über Biodiversität in Fachzeitschriften veröffentlicht haben. Dabei seien auch bisher unterrepräsentierte Fachleute, zum Beispiel aus dem Globalen Süden, und bisher weniger untersuchte Arten beachtet worden.

Insgesamt variierten die Expertenschätzungen zum Anteil der bedrohten Arten stark: Sie lagen zwischen 16 und 50 Prozent. «Auch wenn bei der begrenzten Informationslage noch nicht klar ist, welche Zahlen näher am wahren Wert liegen: Es wird deutlich, dass wir für ein vollständiges Bild der Lage die Meinung von Experten und Expertinnen für alle Artengruppe in jeder Region der Welt einholen müssen», sagte Hauptautor Forest Isbell von der University of Minnesota (USA). In die Auswertung wurden Antworten von mehr als 3300 Experten und Expertinnen aus 113 Ländern einbezogen.