Fußball-EM : Mehr Druck auf Ukraine, aber kein Boykott

Knapp einen Monat vor Beginn der EM hat Außenminister Jean Asselborn mehr Druck auf das ukrainische Regime gefordert - einen Boykott wird es nicht geben.

«Wir müssen die richtigen Signale nach Kiew senden», forderte Jean Asselborn vor dem Treffen seiner europäischen Amtskollegen am Montag in Brüssel. Vor Abschluss eines Assoziierungsabkommens mit der EU müsse sich die dortige Regierung an rechtsstaatlichen Kriterien messen lassen. «Eine selektive Justiz gehört nicht in diesen Katalog», sagte Asselborn und nannte als Beispiel die Verurteilungen von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und anderen Regierungspolitikern.