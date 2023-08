Großbritannien: Mehr Geisterfahrer-Vorfälle in England – haben Navis Mitschuld?

Der britische Automobilverband AA machte blindes Vertrauen in Navigationsgeräte für die Zunahme mitverantwortlich.

In England sind zuletzt deutlich mehr Geisterfahrer auf den Straßen unterwegs gewesen. Zwischen dem 20. Juni 2022 und dem 19. Juni 2023 habe es insgesamt 872 Vorfälle mit «entgegenkommenden Fahrzeugen» auf Autobahnen (motorways) im größten britischen Landesteil gegeben, berichtete die Zeitung Telegraph am Montag unter Berufung auf die Behörde National Highways. Das seien gut 16 pro Woche und 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Automobilverband AA machte blindes Vertrauen in Navigationsgeräte für die Zunahme mitverantwortlich. So würden Fahrer einen Hinweis wie «bitte die dritte Ausfahrt nehmen» wörtlich verstehen und nicht auf Verkehrsschilder achten. In England sorgte vor allem ein Unfall für Aufsehen, als ein 15-Jähriger mit einem gestohlenen Lieferwagen nahe der Stadt Bradford gegen ein Taxi krachte. Der Taxifahrer und sein Fahrgast sowie der Beifahrer des Jugendlichen starben.