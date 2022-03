Kommunalwahlen : Mehr Kandidatinnen als noch vor 6 Jahren

LUXEMBURG - Wieviele Frauen tauchen auf den Wahllisten der einzelnen Parteien auf? Und wie hat sich deren Anzahl im Vergleich zu 2005 verändert? Cid-Femmes liefert Antworten.

Für die Kommunalwahlen in diesem Jahr kandidieren mehr Frauen als noch vor sechs Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt das Frauenzentrum Cid-Femmes, das die Kandidatenlisten der Parteien für die Wahlen im Oktober analysiert hat. «Déi Lénk» liegen mit 46,4 Prozent Frauenanteil auf sechs Listen an der Spitze aller Parteien, stellt das Frauenzentrum fest. Bei der ADR kandidieren die Frauen im Vergleich zu 2005 am meisten: Plus 6,8 Prozent.