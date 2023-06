Igitt!: Mehr Keime als auf dem WC – wer geht gleich sein Bettzeug waschen?

Auch wenn niemand sonst neben Dir im Bett liegt: Du wühlst Dich nie allein durch die Laken. iStock/Geber86

Das Bett an- und abzuziehen, ist mühsam. Aber wichtig. Das zeigt eine vom US-Matratzenanbieter Amerisleep veröffentlichte Analyse. Die darin zusammengetragenen Keimdaten lassen schwer schlucken. Denn sie zeigen: Wirklich allein sind wir nie im Bett. Schon nach kurzer Zeit teilen wir es mit mehreren Millionen Bakterien.

Für die Untersuchung nahmen die Verantwortlichen vier Wochen lang regelmäßig Abstriche von den Kissen und Betten Freiwilliger. Im ganzen Zeitraum wurde das Bettzeug nicht gewaschen.

Mit jeder Woche wird es keimiger im Bett

Die Auswertung der Proben zeigt: Im Bett ist ordentlich etwas los – und zwar auf Kopfkissen und Laken: Nach nur einer Woche ließen sich auf Ersterem bereits drei Millionen Bakterien nachweisen. Das sind etwa 17.000 Mal mehr als auf einem durchschnittlichen Toilettensitz. Nach Woche zwei waren es mit 5,98 Millionen gut doppelt so viele. Nach drei Wochen wiesen die Studienverantwortlichen auf den Kopfkissen stattliche 8,51 Millionen Keime nach, in der Woche darauf 11,96 Millionen. Das entspreche etwa 39 Mal mehr Bakterien als auf einem Futternapf von Tieren.

Auf den Laken fanden sich ebenfalls Millionen von Keimen: fünf Millionen nach sieben Tagen, 5,72 Millionen nach zwei Wochen, 9,24 nach drei Wochen und 11,32 nach einem Monat. Man möchte nicht wissen, wie viel sich bei jenen ansammelt, die ihr Bettzeug nur viermal im Jahr waschen.

Diese Keime liegen neben Dir

Laut den Autorinnen und Autoren des Berichts finden sich im Bett vor allem vier Bakterienarten. Die häufigste Art auf Kissen und Laken (mit jeweils über 41 Prozent) waren gramnegative Stäbchen. Darunter fallen etwa Salmonellen, Shigellen oder E.coli.

Am zweithäufigsten waren sogenannte grampositive Stäbchen (fast 25 Prozent), zu denen etwa Clostridien zählen, die Lebensmittelvergiftungen auslösen können. An dritter und vierter Stelle kamen sporenbildende Stäbchenbakterien (Bazillen) und grampositive Kokken, zu denen etwa Staphylococcus aureus gehört.

So lässt sich das Problem abmildern

Wer derlei Mitbewohner von seinem Bett fernhalten möchte, muss aktiv dagegen vorgehen und Leintuch, Duvet- sowie Kissenüberzug regelmäßig waschen. Doch wie häufig eigentlich? Darauf wissen Experten keine Pauschalantwort. Der Waschbedarf hängt von mehreren Faktoren ab. So sollte man das Bett im Sommer beispielsweise öfter reinigen als im Winter, weil man dann mehr schwitzt. Alle zwei Wochen sollte es aber mindestens passieren, rät Mikrobiologe Philip Tierno von der New York University School of Medicine gegenüber «Business Insider»: «Die unliebsamen Bettnachbarn vermehren sich innerhalb von ein bis zwei Wochen signifikant.» Noch besser wäre es also, das Bettzeug wöchentlich zu waschen – und die Matratze regelmäßig zu saugen.

In dem Bericht sprechen die Verantwortlichen zudem die Empfehlung aus, Matratzen und Kissen regelmäßig auszutauschen: Erstere sollten etwa alle sieben Jahre ausgetauscht werden, Kissen etwas häufiger.

Andere Studien kommen zu ähnlichem Schluss

Natürlich könnte man jetzt sagen, dass es nicht verwunderlich ist, dass eine Firma, die mit dem Verkauf von Dingen rund ums Bett ihr Geld verdient, zu so einem Schluss kommt. Doch mit dem Gruselresultat stehen die ​​Verantwortlichen von Amerisleep nicht alleine da: Laut einer Studie von Forschern des University Hospital of South Manchester aus dem Jahr 2017 befinden sich in Kissen, die älter als anderthalb Jahre sind, zwischen vier und 17 verschiedene Arten von Pilzen. Und auch die können – genauso wie Milben und Bakterien – krank machen.

Ähnlich wuselig wie in unseren Betten geht es auch auf unseren Handtüchern zu: Auf ihnen sammeln sich abgestorbene Hautschuppen, Bakterien und Pilze sowie Spuren von Harn und Analsekreten so rasch, dass Philip Tierno, Mikrobiologe und Pathologe von der New York University School of Medicine, empfiehlt, sie «maximal dreimal zu benutzen» – vorausgesetzt, die Tücher könnten komplett trocknen.