Erregtes Schwitzen: Mehr Lust auf Sex – bei Männern genügen drei Minuten Sport

In der Studie wurden männlichen Studenten nach dem Sport mehrere Bilder gezeigt, darunter auch erotische.

Das fanden Forscher an der Universität Siegen in Deutschland heraus.

So lief die Studie ab

Das Team um den Studienleiter Johannes Finke und seinen Kollegen der Universität Siegen führte eine Studie mit 45 männlichen Studenten durch, um die Auswirkungen von körperlicher Anstrengung auf die Reaktion auf sexuelle Inhalte zu untersuchen. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen unterteilt: Eine führte körperliche Übungen durch, die andere fungierte als Kontrollgruppe ohne vorherige körperliche Aktivität.

Das sind die Resultate

Die Ergebnisse zeigten, dass Teilnehmer der Sportgruppe im Vergleich zu den anderen eine erhöhte Herzfrequenz und Veränderungen in den Pupillenreaktionen aufwiesen, wenn die Bilder sexuelle Inhalte darstellten. «Diese Befunde legen nahe, dass akute körperliche Anstrengungen die sexuelle Verarbeitung bei Männern verstärken kann» so die Studienautoren.

Grund dafür sei wohl ein Prozess im Zusammenhang mit dem Sympathikus, einem Teil des autonomen Nervensystems. Wenn der Körper sich beim Sport im Stress befinde, werde eine «Kampf-oder-Flucht-Reaktion» ausgelöst, die Hormone ausschütte, was sich als sexuelle Erregung manifestieren könne.

Die Forscher betonen, dass diese Effekte von akutem, sportlich bedingtem Stress in Massen zwar förderlich für die Libido sein können, chronischer Stress oder Überanstrengung sich hingegen negativ auf die sexuelle Funktion auswirken würden. Der Effekt hinsichtlich sexueller Stimulation sei bereits nach nur drei Minuten intensivem Work-out entstanden.

Was dies nun für dich bedeutet

Es sei jedoch zu beachten, dass die Studie ihre Grenzen habe, da die Reize in Form von Bildern präsentiert wurden und alle Teilnehmer jung waren: «Weitere Untersuchungen in natürlicheren Situationen und mit unterschiedlichen Altersgruppen sind erforderlich, um die Ergebnisse zu bestätigen», so das Team um Studienleiter Johannes Finke.