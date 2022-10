Neue Empfehlungen: Luxemburgs Impfkampagne soll wieder Fahrt aufnehmen

«Auch wenn die schweren Fälle seltener geworden sind, steigen die Zahlen wieder an und ich werde kein Risiko eingehen. Wenn man mir sagt, ich solle mich noch ein fünftes Mal impfen lassen, werde ich das tun». Guy aus Mamer hat vergangenen Donnerstag in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg eine zweite Booster-Dosis gegen Corona erhalten. In dem Impfzentrum waren vor allem ältere Menschen anzutreffen. Auch Alain aus Dalheim ließ sich impfen: «Ich mache das vorsichtshalber».