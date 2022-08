Giorgio Chiellini privat: Mehr Sex, weil man Fußballer ist? – «Ja, sieh nur, wie hässlich ich bin»

Giorgio Chiellini (38) hat in seiner Karriere viel erreicht. Er wurde Europameister, gewann neunmal den italienischen Meistertitel, wurde fünfmal Pokalsieger in Italien sowie genau so oft Supercupsieger. Für sein Heimatland bestritt er 117 Länderspiele und schoss acht Tore. Seit diesem Jahr trägt der Innenverteidiger das Trikot des Los Angeles FC in der Major Soccer League. Und in einem Podcast verriet der 38-Jährige nun intime Details.