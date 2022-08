Zeugenaufruf : Diebe bei Einbruch in Huldinger Tankstelle überrascht

Montagmorgen sind in Huldingen mehrere Personen in eine Tankstelle eingebrochen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilt. Gegen 5.50 Uhr hätten die Diebe sich gewaltsam Zutritt in die Station in der Stavelerstrooss verschafft und «eine größere Anzahl Zigarettenstangen entwendet», so die Police Grand-Ducale.