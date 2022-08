Luxemburg : Mehrere Autos auf «versteckten» Gratis-Parkplätzen am Findel beschädigt

Zerstochene Autoreifen, eingeschlagene Fensterscheiben, abgerissene Nummernschilder: Seit Tagen werden in einer Seitenstraße des Luxemburger Flughafens geparkte Autos mutwillig zerstört. Da das Parken dort 24 Stunden lang gratis ist, werden die Plätze vor allem von Mitarbeitern, die in und rund um den Airport arbeiten, genutzt. Aber auch Urlauber parken dort, auch wenn sie riskieren, abgeschleppt zu werden.

An einem in Italien angemeldeten Fahrzeug, dessen Nummernschild teilweise abgerissen wurde, hat die Polizei eine Notiz hinterlassen, dass der Besitzer sich an die Polizeidienststelle in Roodt-Syr wenden solle. Von L'essentiel kontaktiert, wollen sich die Beamten vor Ort zu dem Problem bislang nicht äußern. Nach Angaben der Generaldirektion der Police Grand-Ducale werde die Behörde Anfang der Woche offiziell Stellung beziehen.