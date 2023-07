Luxemburg: Mehrere Autos in Wohnhaus wurden aufgebrochen

Am Samstagmorgen wurde ein Einbruch in ein Auto gemeldet, das sich in der Garage eines Wohnhauses in der Rue de Drusenheim in Schifflingen befand. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zur Tiefgarage und schlugen anschließend ein Fenster des Fahrzeugs ein, um an das Handschuhfach zu gelangen, wie die Polizei detailliert berichtete. Während des Einsatzes der Polizei wurde ein zweites Fahrzeug entdeckt, in das eingebrochen worden war.

Gegen 16 Uhr wurde auch ein Einbruch in der Rue de Kirchberg in Luxemburg gemeldet. Die Täter hebelten die Hintertür auf, um in das Haus zu gelangen. Erneuter Einbruch in ein anderes Wohnhaus in der Rue de Noertzange in Kayl. Ein Fenster wurde eingeschlagen, bevor mehrere Räume durchsucht und elektronische Geräte und Schmuck entwendet wurden. In allen Fällen war die Polizei vor Ort, um Spuren zu sichern, und es wurde eine Untersuchung eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung der Ordnungskräfte.