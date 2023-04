Luxemburg: Mehrere Einbrüche ereigneten sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen

Die Polizei berichtet am Ostersonntag, dass sie nach Einbrechern sucht, da zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in mehrere Wohnungen in ganz Luxemburg eingebrochen wurde. Die Einbrüche ereigneten sich in Weiler zum Turm, Hostert und Alzingen. «Es wurden Schmuck und andere Wertgegenstände gestohlen», berichten die Ordnungskräfte.