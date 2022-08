Luftverkehr : Mehrere Flüge zwischen Luxemburg und Portugal am Wochenende gestrichen

LUXEMBURG/PORTUGAL – Ein Streik des Bodenpersonals des Flughafenbetreibers ANA wird an diesem Wochenende die Verbindungen zu den wichtigsten portugiesischen Flughäfen beeinträchtigen.

Editpress/Alain Rischard

Reisende, die an diesem Wochenende einen Flug von Luxemburg nach Portugal vorgesehen hatten, werden wohl umplanen müssen. Der Betrieb an mehreren Flughäfen in Portugal – vor allem in Lissabon und Porto – wird nämlich durch einen Streik des Bodenpersonals beeinträchtigt. Laut dem portugiesischen Flughafenbetreiber ANA wurden bereits am Freitag rund 100 Flüge gestrichen. Der Streik soll noch bis Sonntagabend andauern.

Die Billigfluggesellschaft Easyjet war am stärksten betroffen. Sie hatte am Donnerstag beschlossen, mehrere Flüge von und zu den beiden größten portugiesischen Flughäfen wegen des Streiks von Portway, einer Tochtergesellschaft des Flughafenbetreibers, zu streichen. In Lissabon sei «alles ruhig», da die meisten Passagiere der gestrichenen Flüge zuvor benachrichtigt wurden, sagte eine ANA-Sprecherin.

«Ich habe Bekannte, die in Portugal festsitzen»

Nach Angaben der Gewerkschaften wurde der Streik der Portway-Beschäftigten am Flughafen Lissabon zu 90 Prozent und in Porto zu 85 Prozent befolgt. In geringerem Maße waren die Flughäfen Funchal auf Madeira und Faro in der südlichen Urlaubsregion Algarve von dem Streik betroffen.

Am Freitag wurde am Findel der Easyjet-Flug EC7584 um 21.55 Uhr nach Porto annulliert, ebenso wie der Easyjet-Flug EC7583 aus Porto, der um 21.25 Uhr in Luxemburg landen sollte. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere Auswirkungen auf die Flüge nach Portugal geben wird», erklärte eine Sprecherin von lux-Airport, dem luxemburgischen Unternehmen, das den Flughafen Findel betreibt, gegenüber L'essentiel. «Was wir den Passagieren empfehlen können, ist, genau zu prüfen, ob sie eine Auskunft von ihrer Fluggesellschaft erhalten, oder sich im Zweifelsfall direkt bei der betroffenen Fluggesellschaft zu erkundigen.»

Später wurden weitere Annullierungen für dieses Wochenende bestätigt. «Mein Easyjet-Flug nach Porto, der für Samstag um 16.25 Uhr geplant war, wurde gestrichen», berichtet Johnny, ein Einwohner Luxemburgs. «Ich habe es geschafft, meinen Flug ohne finanzielle Auswirkungen umzubuchen und werde schließlich am Montag um 9.55 Uhr abfliegen. Ich habe Bekannte in Portugal, die dort festsitzen und bis zum Ende des Wochenendes warten müssen, um nach Luxemburg zurückkehren zu können.»

Vollständige Liste der gestrichenen Flüge Lux-Airport hat L'essentiel die betroffenen Flüge übermittelt. So werden die Easyjet-Flüge nach Porto am heutigen Freitagabend um 21.55 Uhr, am Samstag um 16.25 Uhr und am Sonntag um 21.25 Uhr gestrichen. Der für Sonntag um 10.30 Uhr geplante Flug nach Lissabon wird ebenfalls nicht starten. In der anderen Richtung werden die Easyjet-Flüge von Porto nach Luxemburg am Freitag um 21.25 Uhr, Samstag um 15.40 Uhr und Sonntag um 20.55 Uhr nicht stattfinden, ebenso wie der Flug von Lissabon, der für Sonntag um 10.00 Uhr geplant war. Der Flug nach Lissabon, der am Sonntag um 13.35 Uhr abheben sollte wurde indes auf Montag verschoben.