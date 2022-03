Leichenfund : Mehrere Kinderleichen in Klinik entdeckt

In einer Klinik in Kenia wurden mehrere Leichen von Kleinkindern gefunden, die Behörden weisen Kritik wegen Fahrlässigkeit zurück.

Sie waren in Tüten und Kisten gelagert: Nach dem Fund mehrerer Leichen von Kleinkindern in einer Klinik der kenianischen Hauptstadt Nairobi haben die Behörden Vorwürfe der Fahrlässigkeit von sich gewiesen. Die Babys seien wegen Komplikationen während der Geburt gestorben, die Eltern hätten ordnungsgemäß die Sterbeurkunden erhalten, sagte aMahat Jimale, der leitende Gesundheitsbeamte des Bezirks Nairobi. Die Leichen wurden demnach – in Tüten gewickelt – in Kisten gelegt, weil es in der Geburtsklinik keine Leichenhalle gibt.