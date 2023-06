Krawalle in Frankreich: Regierung sagt Großveranstaltungen ab und setzt gepanzerte Fahrzeuge ein

Nahel M. war Einzelkind algerischer Herkunft, das von seiner Mutter aufgezogen wurde, arbeitete als Lieferfahrer für Imbissbuden und spielte in einer Rugby-Liga bei den «Pirates of Nanterre». Nahels Ausbildung wurde als chaotisch beschrieben. Er besuchte eine Schule in Suresnes, nicht weit von seinem Wohnort entfernt, um sich zum Elektriker ausbilden zu lassen, schreibt BBC. Seine schulischen Leistungen waren schlecht, weshalb er an einem Integrationsprogramm für Jugendliche mit schulischen Problemen teilgenommen hatte.