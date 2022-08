Auswahlverfahren: Mehrere Luxemburger wollen ESA-Astronauten werden

Während die USA ihre Rückkehr zum Mond vorbereiten, ist die Europäische Weltraumagentur ESA auf der Suche nach neuen Astronauten. Beworben haben sich 22.000 Personen, seit Monaten laufen Auswahlrunden – und das Feld wird immer dünner. Zuletzt mussten sich die 400 Verbliebenen in Köln einer «eingehenden psychologischen Bewertung» unterziehen – darunter auch mehrere Luxemburger.

«Eine ganze Reihe von Landsleuten ist dem Aufruf der ESA gefolgt und hat sich beworben», berichtet Wirtschaftsministerminister Franz Fayot. Er rechne zwar nicht damit, dass es schon in diesem Jahr reicht – das Auswahlverfahren läuft bis Ende des Jahres – doch es zeige das große Interesse: «Luxemburger wollen in dieser Branche arbeiten, Luxemburger wollen Astronauten werden», so der LSAP-Minister.