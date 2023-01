Fall Hespringen : Mehrere Millionen mutmaßlich veruntreut – Hohe Haftstrafen für Beschuldigte gefordert

HESPRINGEN – Als der Fall der hinterzogenen Gemeindegelder 2019 publik wurde, war das Entsetzen in der Gemeinde im Süden Luxemburgs groß. Rund vier Jahre später soll am Dienstag die Urteilsverkündung folgen.

Insgesamt sollen die Beschuldigten Gemeindegelder in Höhe von rund fünf Millionen Euro veruntreut haben.

Im Fall des veruntreuten Hesperinger Gemeindegeldes hat die Anklage am heutigen Montag ihr gefordertes Strafmaß für die Beschuldigten verkündet. 2019 hat die Gemeinde Hespringen wegen des Verdachts auf hinterzogene Geldsummen in Millionenhöhe, sowie Urkundenfälschung und Betrug, Anzeige gegen zwei Gemeindemitarbeiter und einen weiteren mutmaßlich Beteiligten gestellt.

Aufgeflogen waren die Machenschaften, weil Zahlungen eines Schuldners nicht bei der Gemeinde eingegangen waren, obwohl der Mann angab, diese ordentlich beglichen zu haben. Bei der anschließenden Überprüfung sei herausgekommen, dass das Konto, das dem Schuldner vorlag, nicht zur Gemeinde gehörte, wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft damals berichtete. Den angeklagten ehemaligen Beamten wird vorgeworfen während insgesamt 20 Jahren, Gelder in Höhe von rund fünf Millionen Euro hinterzogen zuhaben.

Prozessende für Dienstagnachmittag angesetzt

Am Montagvormittag – dem dritten Prozesstag in diesem Fall – wurde die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft verlesen. Für den Hauptangeklagten, Claude G., der seit Anfang Oktober 2019 inhaftiert ist, fordern die Kläger eine Haftstrafe von acht Jahren, während für den Mitbeschuldigten Jean-Paul F. fünfeinhalb Jahre, davon die Hälfte auf Bewährung, gefordert werden. Neben den beiden Hauptangeklagten steht noch ein weiterer Mann im Fokus der Behörden. So soll ein Unternehmer beim Fälschen von Papieren und Verträgen geholfen haben, um Gelder für den Kommunalhaushalt für sich einzuheimsen. Für diesen dritten Beschuldigten fordert die Anklage 18 Monate Gefängnis, wobei diese auf Bewährung ausgesetzt werden könnten.