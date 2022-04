Hollerich : Mehrere neue Blitzer in Hollerich

LUXEMBURG – In der Route d'Esch Richtung Autobahn A4 sind mehrere Radargeräte aufgestellt worden – zur Kontrolle der Geschwindigkeit und der Ampelphasen.

Die neuen Blitzer in Hollerich

Im Stadtteil Hollerich sind in der Route d'Esch – auf Höhe des Boulevard Dr Charles-Marx und auf dem Boulevard Pierre-Dupong – in Richtung der Autobahn A4 mehrere Radargeräte aufgestellt worden. Die breite Straße läd die Autofahrer an dieser Stelle dazu ein, zu früh zu beschleunigen.