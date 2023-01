Luxemburg : Mehrere Opfer fallen auf Phishing-Nachricht rein

In jüngster Vergangenheit hat die Police Grand-Ducale immer wieder vor kursierenden Phishing-SMS gewarnt. Mithilfe der betrügerischen Nachrichten, die zum Klicken auf einen Internet-Link auffordern, können die Schwindler auf persönliche Daten ihrer Opfer zurückgreifen und damit hohe Geldsummen erbeuten. Auch Messenger-Dienste nutzen die Gauner vermehrt für ihre Betrugsversuche. Am gestrigen Montag haben drei Geschädigte aus dem Großherzogtum solche Betrugsfälle den zuständigen Behörden gemeldet, wie die Police Grand Ducale am Mittag mitteilt. Sie erhielten Nachrichten – die angeblich von Behörden oder Banken stammten und in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie Anspruch auf Steuerrückerstattung oder andere Zahlungen hätten.