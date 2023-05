Luxemburg: Mehrere Projekte sollen das Bahnhofsviertel wieder aufblühen lassen

Ein Pop-Up-Store ist ein provisorisches und kurzfristiges Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird.

«Das 770 Quadratmeter große leerstehende Gebäude in der 15, Avenue de la Gare soll vorübergehend von mehreren Läden angemietet werden», erklärte der erste Schöffe Serge Wilmes. Der CSV-Abgeordnete bestätigt, dass das Viertel unter den großen Baustellen gelitten hat. «Die Tram war vielleicht der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat.» Außerdem sei die Unsicherheit im Bereich des Bahnhofs ein Problem. «Was wir tun müssen, ist zu investieren, so wie mit der Neugestaltung der Place de Paris getan und der laufenden Umgestaltung der Avenue de Strasbourg in eine Begegnungszone», zählt er auf.