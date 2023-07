Justiz, Wohnungsbau, Gesundheit: Mehrere Reform-Projekte harren weiter der Umsetzung

Schutz Minderjähriger

Die als bedeutendes Gesetzesprojekt angekündigte Reform des Jugendschutzes wurde verschoben. «Der Entwurf wurde zwar eingereicht, aber es gab viele Stellungnahmen und etwa 60 Einwände des Staatsrats», berichtet der Abgeordnete Charles Margue (Déi Gréng), Vorsitzender des Justizausschusses in der Chamber. Das Gesetz sollte Jugendschutz und Jugendstrafrecht voneinander trennen und das Nationale Kinderbüro aufwerten. Charles Margue ist sich nicht sicher, was aus dem Gesetz nun werden soll: «Alles hängt von der nächsten Mehrheit ab, ich weiß nicht, wie die CSV darüber denkt».

Praxisgemeinschaften

Das Gesetz zur Förderung von Praxisgemeinschaften «wird zu Beginn der nächsten Legislaturperiode auf den Tisch gebracht» gibt sich Mars Di Bartolomeo (LSAP), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, zuversichtlich. Das Verfahren könne sich jedoch noch hinziehen, da der Staatsrat seine Stellungnahme noch nicht abgegeben habe. Jedoch seien sich alle einig, «dass diese Frage gesetzlich geregelt werden muss», so der ehemalige Minister.

Mietvertrag

Die umstrittene Mietgesetzreform, mit der die Höhe der Mieten in Abhängigkeit vom investierten Kapital begrenzt werden sollte, wird nicht kommen. Semiray Ahmedova (Déi Gréng), Vorsitzende des Wohnungsausschusses, kommentiert das Aus des Gesetzesvorhabens wie folgt: «Das ist schade, aber dafür ist das Gesetz für erschwinglichen Wohnraum durchgekommen».

Grundsteuer

Die Grundsteuerreform galt als ultimative Waffe gegen die Wohnungskrise, doch am Ende scheiterte sie an den zahlreichen Einwänden des Staatsrates. Dieser sprach sich insbesondere für eine «vollständige Überarbeitung» der Verfahren aus. «Alle sind sich einig, dass die Grundsteuer reformiert werden muss. Nur in der Frage nach dem »Wie« gehen die Meinungen auseinander», erklärte Dan Biancalana (LSAP), Vorsitzender des Innenausschusses, kürzlich.