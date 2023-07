Leiden: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Attacke mit Stichwaffe in Niederlanden

In einem von der Kirche betriebenen Hilfszentrum in der niederländischen Stadt Leiden sind am Freitag drei Menschen niedergestochen und schwer verletzt worden. In dem Zentrum sind Hilfsorganisationen untergebracht, die sich um Migranten und Asylbewerber kümmern. Die Polizei erklärte, sie fahnde nach dem flüchtigen Verdächtigen. Das mögliche Motiv des Angreifers war nicht bekannt.