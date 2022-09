Afghanistan : Mehrere Tote bei Selbstmordanschlag vor russischer Botschaft in Kabul

Am Montag erschütterte eine schwere Explosion vor der russischen Botschaft die afghanische Hauptstadt Kabul. Dabei starben mehrere Menschen, darunter zwei Angestellte der Botschaft.

Diese liegt zentral in der Millionenstadt.

Die Bombe detonierte in unmittelbarer Nähe der russischen Botschaft.

Bei einer Explosion vor der russischen Botschaft in Afghanistan sind nach Angaben des Moskauer Außenministeriums zwei Botschaftsangehörige getötet worden. Zu der Detonation sei es gekommen, als ein russischer Diplomat am Montag vor das Gebäude in Kabul getreten sei, um Wartende aufzurufen, die dort auf ein Visum warteten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Sie berichtete von 15 bis 20 Opfern, wobei sie nicht zwischen Toten und Verletzten unterschied.