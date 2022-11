«City Breakfast»: Mehrere Umgestaltungsprojekte für Luxemburg-Stadt in Planung

Place de la Constitution

Der Knuedler

Auf dem Place Guillaume II werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 1 und 6 Uhr, drei neue große Platanen gepflanzt. Es müsse nachts gearbeitet werden weil der benötigte Kran nicht auf den Knuedler fahren könne und so die Parkhaus-Zufahrt blockieren müsse, erklärt der Erste Schöffe Serge Wilmes. Insgesamt kommen die seit Jahren andauernden Bauarbeiten gut voran und das Ende sei in Sicht. Laut Bürgermeisterin Polfer, soll alles so schnell wie möglich, noch vor Sommer 2023 fertiggestellt werden.