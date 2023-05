Ratingen (D): Mehrere Verletzte bei Explosion in Hochhaus in Ratingen – Tatverdächtiger festgenommen

Die Explosion ereignete sich offenbar an der Berliner Straße in Ratingen, nahe Düsseldorf.

Bei einer Explosion in einem Hochhaus im nordrhein-westfälischen Ratingen sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sind mindestens zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte. Sie seien teilweise schwer verletzt. Zu der Explosion kam es aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten am Nachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Anschließend fand die Polizei eine Leiche in der Wohnung, wie Focus.de berichtet.