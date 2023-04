Luxemburg: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall in Bartringen

In Bartringen sind am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Auf der Autobahn N34A in Richtung Merl seien ein Pkw und ein Leichtkraftfahrzeug, jeweils mit zwei Personen besetzt, aufeinander gefahren. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes seien noch unklar.