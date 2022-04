Afghanistan : Mehrere Verletzte nach Explosion in bekanntester Moschee Kabuls

In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind in der bekanntesten Moschee der Stadt mindestens sechs Menschen bei einem Anschlag mit einer Granate verletzt worden.

Ein Verdächtiger, der eine Granate in das Gebetshaus Pul-e Cheschti geworfen haben soll, sei am Mittwoch festgenommen worden, bestätigte ein Taliban-Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Moschee liegt in einer dicht besiedelten Gegend. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.