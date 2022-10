LUXEMBURG – Obwohl sie rechtzeitig am Luxemburger Flughafen waren, durften am Sonntagabend mehrere Dutzend Reisende nicht in einen Volotea-Flug nach Nizza steigen. Die Begründung lässt aufhorchen.

Luxemburg : Mehreren Reisenden am Findel dürfen nicht mit an Bord

Das Flugzeug hob zwar ab. Jedoch war ein Großteil der Passagiere nicht an Bord. Editpress

Eine große Überraschung am Findel: Jean-Paul* und seine Frau hätten am Montagmorgen an der Côte d'Azur aufwachen sollen. Die Ferien in Nizza fielen jedoch ins Wasser. Schuld an dem Vorfall ist die Fluggesellschaft Volotea.

Als das Paar pünktlich am Sonntagabend am Luxemburger Flughafen ankam, wurde ihm der Zutritt zum Flug V7 2579 in Richtung Nizza, der für 19 Uhr zehn vorgesehen war, schlichtweg verwehrt. Die Fluggesellschaft war nicht in der Lage genügend Bordpersonal bereitzustellen.

«In dem Moment, als wir unser Ticket einscannten, schaltete der Scanner auf Rot. Ich dachte an ein Problem mit dem Zoll, aber nein. Ein Mitarbeiter des Unternehmens kam und erklärte uns, dass 30 Personen nicht an Bord könnten. Unglücklicherweise gehörten wir zu denen», erklärte Jean-Paul, erklärte der aus dem Département Moselle stammende Franzose gegenüber L'essentiel und sprach von einer «Auslosung».

Fehlen wegen Krankheit

Bei Volotea fiel im letzten Moment jemand wegen Krankheit aus. In jedem Flugzeug muss pro 50 Passagiere eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter an Bord sein. Während die Mehrzahl der Fluggesellschaften der französischen Flugsicherheitsbehörde zufolge «eine über den Sicherheitsstandards liegende Anzahl an Bordpersonal vorsieht», konnte die spanische Billigfluggesellschaft diese Sicherheitsstandards nicht gewährleisten und musste daher einen Teil der Passagiere an Land zu lassen.

An Ort und Stelle wurde Jean-Paul und den anderen, die nicht an Bord konnten, eine Busreise in Richtung Basel angeboten, im Rahmen derer man mitten in der Nacht in der Schweiz angekommen und im Verlauf des Vormittags nach Nizza weitergereist wäre. Das jedoch fand französischen Grenzpendler recht ungünstig. «Umso mehr, weil wir aufgrund der Flugverschiebung bereits einen Urlaubstag verloren hatten», sagt er.

«Eine Respektlosigkeit gegenüber der Kundschaft» Ein Passagier

Trotz der Willkür der Situation und der sehr unglücklichen Folgen kam es zu keinem Eklat. «Die Betroffenen haben sich eher damit abgefunden», sagt unser Zeuge und beklagt gleichzeitig «eine Respektlosigkeit gegenüber der Kundschaft». Während das Paar das verlängerte Wochenende in der Sonne abhaken konnte, hoffen sie nun auf eine Rückerstattung für den für Dienstag geplanten Rückflug.