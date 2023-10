Mehrgenerationen-WG: Ihr Zusammenwohnen ist eine Win-Win-Situation

«Das Zimmer meines Sohnes stand leer, weil er noch bei mir schläft. Als ich dann den Artikel über WeConnect in der L'essentiel las, habe ich mich gleich angemeldet», erzählt die 39-jährige Loredana. Die Mutter, die in einer Dreizimmerwohnung in Zollwer lebt, hat vor drei Wochen den Studenten David bei sich aufgenommen. Zusammen bilden sie nun eine Mehrgenerationen-WG.