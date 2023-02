USA : Mehrheit der Demokraten will Biden nicht erneut als Kandidat

Im vergangenen November kündigten Präsident Biden an , sich Anfang 2023 bezüglich einer erneuten Kandidatur zu äußern.

Eine Mehrheit der Demokraten wünscht sich für die US-Präsidentschaftswahl 2024 einen anderen Kandidaten als Amtsinhaber Joe Biden. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP zusammen mit dem Umfrageinstitut Norc ergab, dass nur 37 Prozent der Demokraten eine weitere Kandidatur Bidens begrüßen würden. In den Wochen vor den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr waren es noch 52 Prozent.

Der Präsident verwies zuletzt immer wieder auf seine Erfolge bei der Verabschiedung von Gesetzen, dennoch geben ihm nur wenige Amerikaner gute Noten. Interviews mit den Umfrageteilnehmern deuteten darauf hin, dass viele das Alter des 80-Jährigen für eine Belastung halten. Sie erwähnten unter anderem seinen Husten und seinen Gang und stellten die Frage, ob eine jüngere Person vielleicht besser für das Amt geeignet wäre. In seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag bekommt Biden die Gelegenheit, Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit auszuräumen.