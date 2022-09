Geopolitik : Mehrheit der westlichen Bevölkerung will Nato-Truppen in die Ukraine schicken

1 / 5 Bei einer Umfrage in Nato-Staaten hat sich eine Mehrheit der Befragten für einen Einsatz von Truppen in der Ukraine ausgesprochen. (Symbolbild) REUTERS Ums russische Image steht es derzeit so schlecht wie schon lange nicht mehr. German Marshall Fund Zugleich sehen viele westliche Länder die USA als integral für ihre nationale Sicherheit. German Marshall Fund

Mit seinem Einmarsch in der Ukraine verfolgte der russische Präsident Wladimir Putin nebst der Annexion möglichst vieler Gebiete wohl auch geopolitische Ziele, unter anderem sollte so die Ausbreitung der Nato in Richtung Osten eingedämmt werden. Sieben Monate nach Kriegsbeginn präsentiert sich die Lage jedoch ganz anders – nebst der Ukraine erwägen plötzlich auch Länder wie Finnland und Schweden einen Beitritt ins Verteidigungsbündnis.

Auch das Meinungsforschungsinstitut German Marshall Fund kommt im Rahmen einer breit angelegten Befragung in 14 Nato-Staaten zum Schluss, dass das Verteidigungsbündnis derzeit die beliebteste internationale Organisation in ihren Mitgliedsländern sein dürfte. Dagegen haben nur noch rund 15 Prozent der Befragten ein positives Bild von Russland, ganze 73 Prozent sehen den geopolitischen Einfluss des Kremls als sehr negativ an. Am deutlichsten fällt das Urteil in Portugal aus, während in Rumänien noch rund 27 Prozent der Befragten ein mehrheitlich oder sehr positives Bild von Russland haben.

USA werden immer mächtiger

Zugleich werden die USA klar als wichtigster weltpolitischer Akteur angesehen. «Vier von fünf der befragten Bürgerinnen und Bürger betrachten die USA als wichtig für ihre nationale Sicherheit», sagt Gesine Weber, die Mitautorin der Studie ist. Mit einem solch klaren Ergebnis habe man nicht gerechnet. In Polen wird die Rolle der USA als am wichtigsten angesehen: Rund 88 Prozent geben an, dass die USA einen großen oder zumindest gewissen Einfluss auf die Sicherheitsinfrastruktur habe.