Tipps von Snowden : Meiden Sie Facebook, Google und Dropbox!

In einem einstündigen Video-Interview hat Edward Snowden vor unverschlüsselten Cloud-Diensten gewarnt. Nutzer sollten auf Alternativen umsteigen.

«Weg mit Dropbox», forderte Ex-NSA-Agent Edward Snowden dieses Wochenende in einem virtuellen Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin The New Yorker. Im über einstündigen Video-Talk wies der Whistleblower auf die Sicherheitsrisiken von Cloud-Diensten und Software-Programmen hin. Mehr noch: Snowden bezeichnet Dropbox, Google und Facebook gar als «gefährlich» und «feindselig gegenüber der Privatsphäre». Dropbox etwa würde keine Verschlüsselung bieten und private Dateien nicht schützen. «Nutzt Konkurrenzprodukte wie SpiderOak», wiederholte Snowden eine bereits im Juli in der britischen Zeitung The Guardian geäußerte Aufforderung.