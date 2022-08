Doktor Sex: «Mein Freund fantasiert schräges Zeug!»

Mein Freund hat die Angewohnheit, sich Frauen, denen er begegnet, nackt vorzustellen und zu fantasieren, wie es wäre, mit ihnen Sex zu haben. Egal, ob es sich um Arbeitskolleginnen, Nachbarinnen oder Verwandte handelt: In seinem Kopfkino geht es fast rund um die Uhr voll zur Sache.

Wir sprechen offen darüber und auch über unseren Sex. Trotzdem leide ich unter seinen Fantasien. Ich dachte auch schon an Trennung, in der Hoffnung, meinen Stress so loszuwerden. Sind diese Fremdgedanken normal? Und führen sie nicht automatisch zum Fremdgehen?