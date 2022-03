Doktor Sex - «Mein Freund gibt mir keinen Freiraum!»

Meine Eltern und Freunde sagen, ich sei kaum wiederzuerkennen. Ich esse auch immer weniger, da er mich fett findet. Und oft dusche ich stundenlang, um Distanz zu schaffen. Aber wenn er gute Laune hat, bringt er mich zum Lachen und ich kann dann alles vergessen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was meinst du?»

Mit jedem Tag wird sein Verhalten schlimmer. Wenn ich in einem Streit Abstand möchte, um mich zu beruhigen, meint er gleich, ich mache Schluss. Wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, dass seine Worte verletzend sind, dreht er den Spieß um und am Ende muss ich mich entschuldigen, damit er sich wieder beruhigt.

«Frage ich meinen Freund, ob ich den Abend oder die Nacht bei meinen Eltern verbringen darf, wo ich offiziell noch wohne, macht er mir Vorwürfe wie ‹du liebst mich gar nicht›. Da ich den Druck nicht aushalte, gebe ich nach. Dies ist leider auch im Bett der Fall, wo er mich dauernd drängt, aktiv zu sein und Dinge zu tun, die ich nicht wirklich will.

Frage von Lia (25) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

das Verhalten deines Freundes ist auffällig. Er scheint mit seinen Manipulationen zu versuchen, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Und deine Unsicherheit scheint dies zu begünstigen. Offensichtlich ist, dass du dich in der Beziehung zu ihm gänzlich verloren hast. Du brauchst deshalb dringend jemanden, der dich darin unterstützt, deine Gedanken zu ordnen, sodass du wieder zur Ruhe und in deine Mitte kommen kannst.