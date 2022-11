Doktor Sex: «Mein Freund hat mich belogen!»

Antwort von Doktor Sex

Deine Entdeckung erfordert unbedingt ein klärendes Gespräch mit deinem Freund! Es ist wichtig, zu wissen, was es mit den Links und seiner Aussage auf sich hat. Denn mit der Möglichkeit zu leben, dass er dich angelogen hat, geht nicht. Versuche, dabei gefasst zu bleiben. Emotionale Ausbrüche und Schuldzuweisungen machen alles nur komplizierter. Meine Erfahrung als Paarberater zeigt, dass die Sexualität in der Beziehung oft unter Druck gerät, wenn Pornos ins Spiel kommen. Manche Männer versuchen, ihren Pornokonsum wegzulachen, so nach dem Motto: Was ist schon dabei, heute macht man(n) das halt.