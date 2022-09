Traumberuf Tierpflege: «Mein Herz schlägt für rote Pandas»

Nach ihrem Studium in Deutschland und einem Praktikum bei einem Tierarzt, wandte sie sich an den Park in Bettemburg.«Es ist ein völlig anderer Beruf, ich habe mich buchstäblich in die wilden Tiere verliebt», schwärmt sie. Anschließend geht es zum Gehege der Nasenbären, einer mit den Waschbären verwandten Art aus Südamerika. Maxime kennt ihre Tiere gut, sie würde ihnen ihr ganzes Leben widmen. «Ehrlich gesagt, könnte ich nie wieder einen anderen Beruf ausüben». Kaum hatte sie das Gehege betreten, erkannten die acht kleinen Säugetiere sie und liefen um sie herum.