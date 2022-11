Abschied auf Instagram: «Mein Herz wurde heute gebrochen» – Nick Carter äußert sich zum Tod seines Bruders

Aaron Carter starb im Alter von 34 Jahren in seinem Haus in Kalifornien. Viele Stars haben sich zum Tod des Ex-Teeniestars bereits geäußert. Nun meldet sich auch sein Bruder Nick Carter (42) auf Instagram zu Wort.

Die Brüder hatten eine schwierige Beziehung

Auch die Zwillingsschwester von Aaron, meldete sich via Instagram zu Wort. Zu einem Kindheitsfoto der beiden schrieb Angel Carter: «An meinen Zwilling... Ich habe dich über alle Massen geliebt. Wir werden dich sehr vermissen. Ich habe so viele Erinnerungen an dich und mich, und ich verspreche, sie in Ehren zu halten. Ich weiss, dass du jetzt im Frieden bist. Ich werde dich mit mir tragen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe und dich wiedersehen werde.»