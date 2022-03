Doktor Sex – «Mein Mann betrügt, mein Sohn betrügt – Ehrlichkeit scheint nichts mehr wert!»

Aus den oben genannten Gründen habe ich das Vertrauen in Partnerschaft und Ehe verloren, und ich glaube auch nicht mehr an das Gute im Menschen. Ich bräuchte dringend Gespräche, aber einen Therapieplatz zu finden, ist fast unmöglich. Was ist bloß los mit der Welt?

Antwort von Doktor Sex

«You Only Live Once»

Dies drückt sich nicht zuletzt in Unverbindlichkeit aus, was das Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen angeht. Man steht durch die vielfältigen kommunikativen Möglichkeiten mit unzähligen Menschen in Kontakt und tauscht sich in einer Offenheit über Themen aus, die es so noch nie gegeben hat.