Jetzt spricht Sylvie : «Mein Sohn ist jetzt am wichtigsten»

Viel wurde über die Dreiecks-Geschichte zwischen Sylvie van der Vaart, ihrem Noch-Gatten Rafael und seiner neuen Freundin Sabia geschrieben. Jetzt meldet sich Sylvie zu Wort.

Am Montagabend kam Sylvie van der Vaart aus Paris zurück und musste in der Presse erfahren, dass ihr Noch-Ehemann Rafael und ihre ehemalige beste Freundin Sabia mit ihrer frischen Liebe an die Öffentlichkeit gegangen sind. Eine Ohrfeige für Sylvie? Nicht wirklich, wie sie sich gegenüber der deutschen Boulevardzeitung «Bild» äußert: «Das ist ihre Entscheidung. Ich wünsche allen das Beste». Und fügt hinzu: «Ich konzentriere mich jetzt auf meinen Sohn Damian. Das ist das Wichtigste.»