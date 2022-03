Nachfolge von Lucien Thiel : «Mein Wunschkandidat war ein anderer»

LUXEMBURG - Die Journalistin Uli Botzler ist gegen den Willen der städtischen CSV-Vorsitzenden Martine Mergen als Kandidatin für die Gemeindewahlen nachgerückt.

Uli Botzler heißt die Nachfolgerin des verstorbenen CSV-Fraktionspräsidenten Lucien Thiel. Am Mittwochabend hatte sich die Partei für die «Télécran»-Journalistin entschieden. Gegen den Willen von Martine Mergen, die an der Spitze der CSV-Wahlliste für die Hauptstadt bei den Kommunalwahlen im Oktober steht.

Was die Kritik an ihm anbelangt, so betont der Abgeordnete, man möge sie doch bitte in seiner Anwesenheit äußern. Eine unangenehme Situation einen Monat vor den Kommunalwahlen. Die Partei versucht, die Geschichte herunterzuspielen. «Das Komitee besitzt die notwendige Entscheidungskraft, um Kandidaten zu benennen», bekräftigt Serge Wilmes, Präsident der CSV-Jugendorganisation und Kandidat bei den Kommunalwahlen.