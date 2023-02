Doktor Sex: «Meine beste Freundin steht auf mich!»

Antwort von Doktor Sex

Toll, dass du so sorgfältig und bewusst mit eurer Freundschaft umgehst und dich um die Gefühle deiner Freundin sorgst. Bedenke jedoch, dass eine Beziehung – in welcher Konstellation auch immer – stets zwei Menschen betrifft. Und daher braucht es die Sicht von beiden, um Schlüsse ziehen zu können.

Denn bei euch steht eine Beziehungsklärung an. Suche deshalb das Gespräch mit deiner Freundin und involviere sie in deine Überlegungen. Erzähl ihr von deinen Sorgen und Nöten im Zusammenhang mit eurer Freundschaft. Und lasse sie teilhaben an der Irritation, die die Info über ihre sexuelle Orientierung in diesem Zusammenhang bei dir bewirkte. Zeig ihr, welche Schlüsse du gezogen hast, und bitte sie, gemeinsam deine Verunsicherungen und mögliche Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.