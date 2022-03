Luxemburg – «Meine Familie ist am Leben, aber nicht in Sicherheit»

«Ich habe Neuigkeiten von meiner Familie in der Ukraine», erzählt Teresiya, eine Ukrainerin, «sie sind am Leben, aber ich kann nicht sagen, dass sie in Sicherheit sind». Sie trug eine Flagge in den Farben ihres Landes und war eine von etwa 3000 Menschen, die am Samstag an der Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine in der Hauptstadt teilnahmen. Obwohl sie sich über die «unglaubliche Solidarität» freut, verzweifelt sie an der schrecklichen Situation.