Luxemburg: «Meine Gasvorauszahlung hat sich fast verdreifacht»

Stéphanie ist Angestellte einer Bank und lebt mit ihrem Sohn und ihrem Mann in einem Haus in Strassen. Als sie am Dienstag erfahren habe, dass die Gaspreise in Luxemburg bald gedeckelt werden, sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen. Aber sie wolle sich nicht zu früh freuen: «Noch ist die Maßnahme nicht in Kraft, also abwarten und weiter sparen», sagt sie. Stéphanies Familie geht es wie vielen anderen auch. Die Vorauszahlungen für das Gas sind explodiert. «Bei mir sind die Kosten von 416 Euro auf 1135 Euro für zwei Monate gestiegen. Das ist fast drei Mal so viel», erzählt Tom aus Niederfeulen.