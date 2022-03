Flüchtlingskrise : «Meine Kinder glitten mir aus den Händen»

Er verlor seine beiden Söhne und seine Frau auf der Flucht nach Europa. Das Bild eines seiner toten Kinder ging um die Welt. Jetzt schildert Abdullah Kurdi den Tod seiner Familie.

Der Vater des ertrunkenen Flüchtlingskindes aus Syrien, dessen Foto weltweit für Bestürzung sorgt, hat den Tod seiner Familie im Meer geschildert. Das Boot sei auf der Fahrt vom türkischen Bodrum zur griechischen Insel Kos bei hohem Wellengang gekentert, sagte Abdullah Kurdi dem oppositionellen syrischen Radiosender Rosana FM am Donnerstag in einem Telefonat. «Wir trugen Rettungswesten, aber das Boot kenterte plötzlich, weil Leute aufstanden. Ich half meinen beiden Söhnen und meiner Frau und versuchte mehr als eine Stunde lang, mich am gekenterten Boot festzuhalten. Meine Söhne lebten da noch. Mein erster Sohn starb in den Wellen, ich musste ihn loslassen, um den anderen zu retten.»