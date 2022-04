Luxemburg – «Meine Mutter kann nicht glauben, dass Obama weiß, wer ich bin»

Die 26-jährige Jana Degrott (DP), die internationales und öffentliches Recht in Brüssel studiert und Gemeinderätin in Steinsel ist, wurde von der Obama Foundation in das «Leaders Program» für die Region Europa aufgenommen. «Meine Mutter glaubt immer noch nicht, dass Barack und Michelle Obama meinen Namen kennen», lacht die junge Frau.

«Ich hatte das Pech ‹wir› zu sagen»

Degrotts Engagement kommt von weit her. «Als Kind kannte ich niemanden, der so war wie ich. Ich fühlte mich nicht gehört, also bin ich mit 15 Jahren in das Jugendparlament eingetreten». In diesem Alter erlebte sie den Hass, der durch soziale Netzwerke geschürt wurde. «Ich hatte das Pech, in einem Beitrag ‹wir› zu sagen, als ich von Luxemburgern sprach», erinnert sie sich. Ihr Rat an junge Frauen im Umgang mit rassistischen oder sexistischen Angriffen? «Einen Mentor zu haben, der dir hilft, damit umzugehen, und Menschen, die dich ermutigen und dir das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Hass sollte nicht mit Hass beantwortet werden. Die Leute müssen lernen, nett und respektvoll zu sein», sagt sie.