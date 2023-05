Tiefe Trauer in Serbien: «Meine Schwester ging bis vor einem Jahr an diese Schule»

In dieser Primarschule starben am Mittwoch acht Kinder und eine Wachperson.

Mihajlo (17, links) und Aleksa (16) waren ebenfalls vor der Schule, um ihre Anteilnahme zu bekunden. «Es ist scheußlich, dass so etwas an einer Primarschule geschehen ist», sagt Aleksa.

«Was er getan hat, ist unverzeihlich»

«Es ist scheußlich, dass so etwas an einer Primarschule geschehen ist», so Aleksa. Er hoffe, dass der Täter in ein Jugendgefängnis komme und nie wieder auf freien Fuß gesetzt werde: «Was er getan hat, ist unverzeihlich. Der Vater des Täters nahm ihn, seit er zwölf Jahre alt ist, immer mit auf den Schießstand», so Aleksa.