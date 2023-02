STRASSEN – Angehörige der vielen Opfer des Erbebens gibt es auch in Luxemburg. So auch Mehmet. Er erzählt, wie es ihn persönlich getroffen hat.

Angehöriger in Luxemburg berichtet : «Meine Schwester rettete ihre Zwillinge, kurz bevor die Decke auf das Babybett stürzte»

Mehrere türkische Familien in Luxemburg haben Angehörige bei der Katastrophe verloren. AFP

«Am Montagmorgen schliefen wir, als ich eine Nachricht von meiner Schwester erhielt, in der sie sagte: ‹Keine Sorge, uns geht es gut›. In dem Moment habe ich nichts verstanden. Dann sah ich, was passiert war. Ich versuchte, sie anzurufen, meinen Vater zu erreichen. Das ging nicht. Ich war sehr besorgt», erzählt Mehmet, noch immer erschüttert.

Er ist vor 19 Monaten im Großherzogtum angekommen und lebt mit seiner Frau und seiner siebenjährigen Tochter in einem Geflüchtetenlager in Bridel. Der 39-Jährige erzählt von der Angst seiner Frau, deren Eltern in Gaziantep leben, und davon, wie seine schwangere Schwester «ihre Zwillinge rettete, kurz bevor die Decke auf das Babybett stürzte».

Ihre engsten Verwandten kamen mit dem Leben davon, aber sie haben Freunde und Cousins verloren. «In Luxemburg haben mindestens acht oder neun türkische Familien einen Bruder oder eine Schwester verloren», versichert Mehmet, dessen gesamte Jugenderinnerungen durch das Erdbeben weggefegt wurden. «Ich habe nicht einmal mehr ein Foto, sondern nur noch das, was in meinem Kopf ist.»

Ein Luftbild von Kahramanmaras zeigt das Ausmaß der Schäden. AFP

Er wurde in Adana geboren und ging mit 17 Jahren auf das Gymnasium in Kahramanmaras, bevor er in Hatay und Gaziantep lebte. Orte, die von dem Erdbeben erschüttert wurden. «Das sind meine Städte. Die Busse, die Züge, die Viertel, die Straßen... das ist meine ganze Jugend.» Mehmet ist der Meinung, dass die offizielle Zahl der Todesopfer nicht die Realität widerspiegelt.

Es seien weitaus mehr als die 35.000 gemeldeten Toten. «Die Regierung hat gesagt, dass 11.000 Gebäude zerstört wurden. Bei mindestens vier Familien mit drei oder vier Personen pro Gebäude müssten das 160.000 Menschen sein, aber wir wissen nicht, wo sie sind», sagte er.

«Meine Frau und ich haben viel gebetet, am Tag und in der Nacht. Wir beten, weil wir kein Geld haben, um zu helfen, wir sind in einem Flüchtlingslager. Wir rufen jeden Tag Freunde und Verwandte an», fügt Mehmet hinzu.

«Das Problem sind nicht nur die Toten des Erdbebens. Es gibt jetzt auch Probleme zu überleben, Wasser, Strom und Toiletten zu finden», erklärt Mehmet. AFP

Er berichtet von Familien, die sich weigern zu gehen, weil sich noch immer Angehörige unter den Trümmern befinden. «Das Problem sind nicht nur die Toten. Es gibt jetzt auch Probleme zu überleben, Wasser, Strom und Toiletten zu finden.»

Mehmet, der ehrenamtlich für den Kulturverein Turkuaz e.V. tätig ist, war nach Luxemburg gekommen, nachdem er in seinem Heimatland wegen angeblicher Verbindungen zu Regimegegnern zwei Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Er begrüßt die Initiativen des Großherzogtums angesichts der Katastrophe. Er habe sich für Luxemburg entschieden, da man hier atmen könne.