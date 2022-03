Schulöffnung : «Meischs Ansagen schlugen ein wie eine Bombe»

LUXEMBURG – Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben in den Schulen für Verwirrung gesorgt. Die Gewerkschaften haben reagiert.

Die Maßnahmen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Grundschulen am 25. Mai sorgen in den Schulen für Wirbel. Verkündet wurden sie am vergangenen Freitag von Bildungsminister Claude Meisch. «Die Ankündigung, dass Eltern, die früh arbeiten, ihre Kinder bereits um 7 Uhr morgens in die Schule bringen können und dass eine Betreuung vor Unterrichtsbeginn vorgesehen ist, war für uns wie eine Bombe», so die Gewerkschaft weiter. Die Lehrer hätten davon zur gleichen Zeit erfahren, wie der Rest des Landes. Am Montag hat der Bildungsminister nach einem Treffen mit dem Gemeindeverband Syvicol präzisiert, dass der Empfang der Schüler um 7 Uhr erst am 8. Juni beginnt und nur für eine sehr kleine Zahl von Eltern gilt.