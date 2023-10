Mélanie Marques: Diese Luxemburgerin tanzt auf den großen Tomorrowland-Bühnen

Beim Tomorrowland-Festival tanzen jedes Jahr hunderttausende Fans elektronischer Musik. Wie auch Mélanie Marques, dies allerdings nicht vor, sondern auf der Bühne. Die Luxemburgerin ist schon bei der «originalen» Ausgabe in Belgien und Tomorrowland Winter in Alpe d'Huez aufgetreten – nun ist sie nach Brasilien gereist, wo bis Samstag bei Tomorrowland Brasil kräftig gefeiert wird.

Mélanie ist als einzige Tänzerin aus dem Großherzogtum dabei, die Aufgabe des weit gereisten Teams: «Den Geist der Tomorrowland-Familie exportieren». Ihre Gruppe soll ihre Erfahrungen vom großen Festival in der Nähe von Antwerpen einbringen, um die gleiche Atmosphäre zu schaffen. «Wir wurden sehr freundlich empfangen», berichtet die 29-Jährige. «Die ersten drei Tage nehmen wir an den Proben mit einheimischen Tänzern teil, danach folgen drei Tage Festival». Praktisch für die 29-Jährige: Mit den Teams kann sie auf Portugiesisch sprechen.

Das Festivalgelände in Itu im Bundesstaat São Paulo ist zwar viel kleiner als in Belgien, erzählt Mélanie, hat aber immer noch vier Bühnen. «Die Kulisse ist völlig anders», sagt sie, «wir sind im wunderschönen Parque Maeda, was dem Festival einen tropischen Touch verleiht.» Die Choreografie ist auf einer weißen Bühne mit Robotern geplant. «Es ist das erste Mal, dass ich zum Tanzen so weit reise», berichtet die 29-Jährige, der angesichts des Festivals nicht wirklich Zeit bleibt, das Land zu erkunden. «Ich hoffe, dass ich eines Tages noch mal kommen kann, nur um zu reisen», sagt sie.